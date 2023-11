Chants de Noel Gospel Rue des compagnons Saint-Martin-de-Crau, 7 décembre 2023, Saint-Martin-de-Crau.

Saint-Martin-de-Crau,Bouches-du-Rhône

En décembre, la tournée des Chants de Noël proposée par le Département des Bouches du Rhône vient animer les villes et villages de Provence pour célébrer la période de l’Avent..

2023-12-07 19:00:00 fin : 2023-12-07 21:00:00. .

Rue des compagnons Salle Mistral

Saint-Martin-de-Crau 13310 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



In December, the Carols de Noël tour organized by the Département des Bouches du Rhône brings the towns and villages of Provence to life to celebrate the Advent season.

En diciembre, la gira Carols de Noël, organizada por el departamento de Bouches du Rhône, recorre las ciudades y pueblos de Provenza para celebrar el Adviento.

Im Dezember kommt die vom Département Bouches du Rhône angebotene Tournee der Weihnachtslieder in die Städte und Dörfer der Provence, um die Adventszeit zu beleben.

Mise à jour le 2023-11-08 par Communauté d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM)