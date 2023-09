Salon du jeu vidéo Rue des compagnons Saint-Martin-de-Crau, 14 octobre 2023, Saint-Martin-de-Crau.

Saint-Martin-de-Crau,Bouches-du-Rhône

Plusieurs nouveautés à ne pas rater ! Amateurs de jeux vidéos, à vos manettes !.

2023-10-14 fin : 2023-10-15 . EUR.

Rue des compagnons Salles Mistral et Aqui Sian Ben

Saint-Martin-de-Crau 13310 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Several new features not to be missed! Video game fans, get your controllers!

Un montón de novedades que no te puedes perder Fans de los videojuegos, ¡coged vuestros mandos!

Mehrere Neuheiten, die Sie sich nicht entgehen lassen sollten! Videospielfans, ran an die Controller!

Mise à jour le 2023-09-26 par Communauté d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM)