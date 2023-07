« Le Chaudron » Vide grenier / Brocante rue des Combrailles Champagnat, 18 juin 2023, Champagnat.

Champagnat,Creuse

L’association le Chaudron organise :

Vide Grenier / Brocante

l’Abattoir Rue des Combrailles 23190 CHAMPAGNAT

à partir de 07h

Restauration sur place!

Brocante de l’Abattoir également ouvert en juillet et août :

jeudi, vendredi et dimanche de 14h à 19h !

Pour tout renseignement : Denis 06 87 40 65 14 / 06 82 97 30 13

1€ l’emplacement de 5 mètres.

2023-06-18 fin : 2023-06-18 18:00:00. .

rue des Combrailles

Champagnat 23190 Creuse Nouvelle-Aquitaine



The association le Chaudron organizes :

Garage Sale / Flea Market

l’Abattoir Rue des Combrailles 23190 CHAMPAGNAT

from 07h

Catering on site!

Brocante de l’Abattoir also open in July and August:

thursday, Friday and Sunday from 2pm to 7pm!

For further information: Denis 06 87 40 65 14 / 06 82 97 30 13

1? 5-meter pitch

La asociación Chaudron organiza :

Venta de garaje / Rastro

l’Abattoir Rue des Combrailles 23190 CHAMPAGNAT

a partir de las 07h

¡Catering in situ!

Brocante de l’Abattoir abierto también en julio y agosto:

¡Jueves, viernes y domingo de 14h a 19h!

Para más información: Denis 06 87 40 65 14 / 06 82 97 30 13

1? por parcela de 5 metros

Der Verein Le Chaudron organisiert :

Vide Grenier / Brocante (Flohmarkt)

l’Abattoir Rue des Combrailles 23190 CHAMPAGNAT

ab 07h

Verpflegung vor Ort!

Brocante de l’Abattoir ist auch im Juli und August geöffnet:

donnerstag, Freitag und Sonntag von 14 bis 19 Uhr!

Für weitere Informationen: Denis 06 87 40 65 14 / 06 82 97 30 13

1? pro Platz von 5 Metern

Mise à jour le 2023-05-23 par Creuse Tourisme