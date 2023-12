Salon Dynamik Rue des Colchiques Wasselonne Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

fin : 2024-02-17 19:00:00 . Salon Dynamik : une 2ème édition en 2024 ! Le Salon Dynamik, dédié aux artisans et commerçants locaux, a réuni, lors de sa 1ère édition en janvier dernier, 60 exposants, dont des professionnels du secteur de l’énergie. Une 2ème édition, tout aussi riche de ces professionnels de proximité, se tiendra les 16, 17 et 18 février 2024, au Complexe Multisports de Wasselonne. Vous pourrez y rencontrer paysagistes, chauffagistes, ébéniste, ou encore réparateur de vélo, tapissier-décorateur, viticulteurs, artisan confiturier… Venez échanger avec ces professionnels sur leur savoir-faire, assister à des démonstrations et participer à des ateliers créatifs, goûter des produits locaux… L’entrée est gratuite ! Retrouvez toutes les infos et le programme de la manifestation sur www.mossigvignoble.fr/salon-dynamik Horaires :

– Vendredi 16 février 2024 : 13h00-18h00

– 17 février 2024 : 10h00-19h00

– Dimanche 18 février 2024 : 10h00-18h00 Complexe Multisports, rue des Colchiques, 67310 Wasselonne Atelier pâtisserie, pensez à réserver : – Le samedi : https://www.billetweb.fr/atelier-demo-patisserie – Le dimanche : https://www.billetweb.fr/atelier-demo-patisserie1 0 EUR.

