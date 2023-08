Halloween au château de Lichtenberg rue des Cochers Lichtenberg, 21 octobre 2023, Lichtenberg.

Lichtenberg,Bas-Rhin

Du 21 octobre au 5 novembre vivez des aventures pleines de mystères et de frayeurs au château de Lichtenberg. Si vous osez, venez vivre cette aventure palpitante en famille ou entre amis !.

2023-10-21 fin : 2023-11-05 20:00:00. EUR.

rue des Cochers

Lichtenberg 67340 Bas-Rhin Grand Est



From October 21 to November 5, Lichtenberg Castle is the place to be for adventures full of mystery and fright. If you dare, come and experience this thrilling adventure with your family or friends!

Del 21 de octubre al 5 de noviembre, el castillo de Lichtenberg es el escenario de una emocionante aventura llena de misterio y miedo. Si te atreves, ¡ven a vivir esta trepidante aventura con tu familia o amigos!

Vom 21. Oktober bis zum 5. November erleben Sie Abenteuer voller Geheimnisse und Schrecken auf der Burg Lichtenberg. Wenn Sie sich trauen, erleben Sie dieses spannende Abenteuer mit der Familie oder mit Freunden!

Mise à jour le 2023-08-13 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre