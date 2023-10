Exposition contes et légendes Il était une fois… en Alsace rue des Cochers Lichtenberg, 21 octobre 2023, Lichtenberg.

Lichtenberg,Bas-Rhin

Partez à la découverte des nombreux contes et légendes de notre région ainsi que le travail de ceux qui les ont collectés. Princes, ondines, géants, fées…vous allez rencontrer les nombreux héros qui peuplent cet imaginaire légendaire !.

2023-10-21 fin : 2023-11-05 20:00:00. EUR.

rue des Cochers

Lichtenberg 67340 Bas-Rhin Grand Est



Discover the many tales and legends of our region and the work of those who collected them. Princes, undines, giants, fairies? you will meet the many heroes who populate this legendary imagination!

Descubra los numerosos cuentos y leyendas de nuestra región y el trabajo de quienes los recopilaron. Príncipes, ondinas, gigantes, hadas… ¡conocerá a los numerosos héroes que pueblan este imaginario legendario!

Entdecken Sie die zahlreichen Märchen und Legenden unserer Region sowie die Arbeit derer, die sie gesammelt haben. Prinzen, Undinen, Riesen, Feen… Sie werden die vielen Helden treffen, die diese legendäre Vorstellungswelt bevölkern!

