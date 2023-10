Exposition Le château de Lichtenberg, un chantier perpétuel rue des Cochers Lichtenberg, 21 octobre 2023, Lichtenberg.

Lichtenberg,Bas-Rhin

Découvrez l’évolution architecturale du château de Lichtenberg à travers les siècles et explorez plus de 800 ans d’histoire ! Des modules interactifs et ludiques permettent aux visiteurs de s’exercer en tant qu’architecte et de découvrir les différentes époques de construction du château..

2023-10-21 fin : 2023-11-05 20:00:00. EUR.

rue des Cochers

Lichtenberg 67340 Bas-Rhin Grand Est



Discover the architectural evolution of Lichtenberg Castle through the centuries and explore over 800 years of history! Interactive and playful modules allow visitors to practice as architects and to discover the different periods of the castle’s construction.

Descubra la evolución arquitectónica del castillo de Lichtenberg a lo largo de los siglos y explore más de 800 años de historia Los módulos interactivos y lúdicos permiten a los visitantes ejercer de arquitectos y descubrir los distintos periodos de construcción del castillo.

Entdecken Sie die architektonische Entwicklung der Burg Lichtenberg im Laufe der Jahrhunderte und erforschen Sie mehr als 800 Jahre Geschichte! Interaktive und spielerische Module ermöglichen es den Besuchern, sich als Architekten zu üben und die verschiedenen Bauepochen des Schlosses zu entdecken.

