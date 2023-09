Résidence artistique – Polychromes et blasons rue des Cochers Lichtenberg, 1 septembre 2023, Lichtenberg.

Lichtenberg,Bas-Rhin

Le château de Lichtenberg accueille une exposition « street » de l’artiste Wiliann en partenariat avec l’association « Visions » qui accompagne l’artiste tout au long de sa résidence..

2023-09-01 fin : 2023-10-15 17:00:00. EUR.

rue des Cochers

Lichtenberg 67340 Bas-Rhin Grand Est



Lichtenberg Castle is hosting a street exhibition by artist Wiliann, in partnership with the Visions association, which is accompanying the artist throughout his residency.

El castillo de Lichtenberg acoge una exposición callejera del artista Wiliann, en colaboración con la asociación Visions, que apoya al artista durante toda su residencia.

Die Burg Lichtenberg beherbergt eine « Straßenausstellung » des Künstlers Wiliann in Zusammenarbeit mit dem Verein « Visions », der den Künstler während seiner Residenz begleitet.

