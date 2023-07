Journée ludique -Jeux de rôles et murder party rue des Cochers Lichtenberg, 16 juillet 2023, Lichtenberg.

Lichtenberg,Bas-Rhin

Le château de Lichtenberg vous propose une journée autour des jeux de rôles le dimanche 16 juillet de 10h à 18h00.

2023-07-16 fin : 2023-07-16 18:00:00. EUR.

rue des Cochers

Lichtenberg 67340 Bas-Rhin Grand Est



Lichtenberg Castle invites you to a role-playing day on Sunday, July 16 from 10 a.m. to 6 p.m

El castillo de Lichtenberg organiza una jornada de juegos de rol el domingo 16 de julio, de 10.00 a 18.00 horas

Die Burg Lichtenberg bietet Ihnen am Sonntag, den 16. Juli von 10:00 bis 18:00 Uhr einen Tag rund um Rollenspiele an

Mise à jour le 2023-06-08 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre