La FIesta Color Rue des Coccinelles Thouars, 14 juillet 2023, Thouars.

Thouars,Deux-Sèvres

Un seul objectif : être le plus coloré à l’arrivée ! Que ce soit en marchant ou en courant, constituez une équipe et parcourez 5 km, ponctués par des lancers de poudre de couleur. À l’arrivée tous les participants recevront un sachet de poudre de couleur avec un lancé final explosif..

2023-07-14 fin : 2023-07-14 . EUR.

Rue des Coccinelles

Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



One goal: to be the most colorful at the finish line! Whether walking or running, form a team and cover 5 km, punctuated by colored powder throws. At the finish line, all participants will receive a bag of colored powder, with an explosive final throw.

Un objetivo: ¡ser el más colorido en la línea de meta! Tanto si corres como si caminas, forma un equipo y recorre 5 km entre lanzamientos de polvos de colores. En la línea de meta, todos los participantes recibirán una bolsa de polvos de colores y un explosivo lanzamiento final.

Es gibt nur ein Ziel: die buntesten Farben im Ziel zu haben! Bilden Sie ein Team, egal ob Sie gehen oder laufen, und legen Sie eine Strecke von 5 km zurück, die mit Farbpulverwürfen unterbrochen wird. Am Ziel erhalten alle Teilnehmer eine Tüte mit Farbpulver und einen explosiven Schlusswurf.

Mise à jour le 2023-06-20 par Maison du Thouarsais