Marché de la brocante – rue des Clefs Rue des Clefs Colmar, 24 novembre 2023, Colmar.

Colmar,Haut-Rhin

Ambiance conviviale, mélange de styles et d‘époques….

2023-11-24 fin : 2023-12-29 20:00:00. EUR.

Rue des Clefs

Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est



Friendly atmosphere, mix of styles and periods..

Ambiente acogedor, mezcla de estilos y épocas..

Gesellige Atmosphäre, Mischung aus verschiedenen Stilen und Epochen..

Mise à jour le 2023-11-23 par Office de tourisme de Colmar