Urban Talent Rue des Cieutats Villeneuve-sur-Lot, 27 mai 2023, Villeneuve-sur-Lot.

La Maison de l’Europe sera présente à l’Urban Talent de Villeneuve-sur-Lot le samedi 27 mai 2023 à partir de 13h.

Estelle Blanc, animatrice et juriste à la Maison de l’Europe parlera des initiatives des jeunes et témoignera de son expérience et engagement enf aveur de la protection des droits fondamentaux.

Rue des Cieutats rue des cieutats villeneuve sur lot Villeneuve-sur-Lot 47300 Bastide Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-27T13:00:00+02:00 – 2023-05-27T18:00:00+02:00

