Fête nationale Rue des Chevalliers Restigné, 13 juillet 2023, Restigné.

Restigné,Indre-et-Loire

Bal des Sapeurs Pompiers à 20h sur le parvis de la caserne.

A 22h30 retraite aux flambeaux depuis la salle des associations et à 23h, en partenariat avec la municipalité, le traditionnel feu d’articifice sera tiré aux abords de la caserne..

2023-07-13 fin : 2023-07-13 . EUR.

Rue des Chevalliers

Restigné 37140 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Fire Brigade Ball at 8pm in front of the fire station.

At 10.30pm, a torchlight procession will start from the Salle des Associations, and at 11pm, in partnership with the municipality, the traditional fireworks display will take place in the vicinity of the fire station.

Baile del Cuerpo de Bomberos a las 20.00 horas frente a la estación de bomberos.

A las 22.30 saldrá una procesión de antorchas de la Salle des Associations, y a las 23.00, en colaboración con el ayuntamiento, tendrá lugar el tradicional castillo de fuegos artificiales en las inmediaciones del parque de bomberos.

Feuerwehrball um 20 Uhr auf dem Vorplatz der Kaserne.

Um 22:30 Uhr findet ein Fackelzug von der Salle des Associations aus statt und um 23:00 Uhr wird in Zusammenarbeit mit der Gemeinde das traditionelle Feuerwerk am Rande der Kaserne abgebrannt.

