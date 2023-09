Marché bio Rue des Chevaliers Sélestat, 1 septembre 2023, Sélestat.

Sélestat,Bas-Rhin

Vente de produits bios par des producteurs locaux dans la cour de l’arsenal St-Hilaire..

2023-09-01 fin : 2023-10-31 12:30:00. EUR.

Rue des Chevaliers

Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est



Sale of organic products by local producers in the courtyard of the St-Hilaire arsenal.

Venta de productos ecológicos de productores locales en el patio del arsenal de St-Hilaire.

Verkauf von Bioprodukten durch lokale Produzenten im Hof des Arsenals St-Hilaire.

Mise à jour le 2023-06-26 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme