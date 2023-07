LES MERCREDIS DE L’ORGUE Rue des Chevaliers Saint-Jean Pézenas, 19 juillet 2023, Pézenas.

Pézenas,Hérault

21h à la collégiale Saint-Jean : Les Mercredis de l’Orgue. Proposé par les Amis de Pézenas , avec le soutien de l’Ensemble paroissial Saint-Roch en Piscénois et l’aide financière de la Ville de Pézenas et des Caves Molière.

Concerts gratuits, libre participation.

Rue des Chevaliers Saint-Jean

Pézenas 34120 Hérault Occitanie



At 9.30 p.m. at the Collegiate Church of saint Jean, « Les Mercredis de l’Orgue » (Organ concert on Wednesday). Proposed by the association « Les Amis de Pézenas » , with the support of the parish complex of « Saint-Roch en Piscénois » and the financial assistance from the City and the winery « les Caves Molière ».

No entrance fee, donations welcome.

Seating subject to the availibility of spare places

21:00 h en la colegiata Saint-Jean: miércoles de órgano. Organizado por Les Amis de Pézenas, con el apoyo del Ensemble paroissial Saint-Roch en Piscénois y la ayuda financiera de la Ville de Pézenas y Les Caves Molière.

Conciertos gratuitos, participación gratuita

Um 21.30 Uhr in der Stiftskirche Saint Jean: Orgelkonzerte am Mittwoch. Von dem Verein Les Amis de Pézenas organisiert, mit der Hilfe der Kirchengemeinde und die finanzielle Unterstützung der Stadt und Molières Weingenossenschaft. Am 12. Juli. Kostenlos, Spende willkommen. Orgel und Lieder oder Orgel und ein anderes Musikinstrument. Vier verschiedene Programme. Orgel unter Denkmalschutz.

