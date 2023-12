CONCERT CHOEUR UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER Rue des Chevaliers de Malte Lattes Catégories d’Évènement: Hérault

Lattes CONCERT CHOEUR UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER Rue des Chevaliers de Malte Lattes, 21 janvier 2024, Lattes. Lattes Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-21

fin : 2024-01-21 Le Choeur Universitaire de Montpellier sera accompagné par l’ensemble instrumental « les Résonances » sous la direction d’Olivier Vaissette pour un hommage à Giacomo Puccini en programmant la Messa di Gloria..

Le Choeur Universitaire de Montpellier sera accompagné par l’ensemble instrumental « les Résonances » sous la direction d’Olivier Vaissette pour un hommage à Giacomo Puccini en programmant la Messa di Gloria.

Le Choeur Universitaire de Montpellier sera accompagné par l’ensemble instrumental « les Résonances » sous la direction d’Olivier Vaissette pour un hommage à Giacomo Puccini en programmant la Messa di Gloria. Le programme s’ouvrira par l’œuvre orchestrale de Gabriel Fauré « Masques et bergamasques » La réservation des places s’effectue sur le site du Choeur EUR.

Rue des Chevaliers de Malte

Lattes 34970 Hérault Occitanie

Mise à jour le 2023-12-18 par OT MONTPELLIER Détails Catégories d’Évènement: Hérault, Lattes Autres Code postal 34970 Lieu Rue des Chevaliers de Malte Adresse Rue des Chevaliers de Malte Ville Lattes Departement Hérault Lieu Ville Rue des Chevaliers de Malte Lattes Latitude 43.57128 Longitude 3.90023 latitude longitude 43.57128;3.90023

Rue des Chevaliers de Malte Lattes Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lattes/