Arbre de Noël La Chapelle Bertrand – Saurais Rue des Charmilles Saurais, 17 décembre 2023, Saurais.

Saurais Deux-Sèvres

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-17 16:00:00

fin : 2023-12-17 19:00:00

Arbre de Noël pour les enfants de La Chapelle Bertrand et de Saurais – Spectacle Le Trio des mômes

Petits bertrandais et sauraisiens sont invités à venir partager un goûter et à assister à un très joli spectacle présenté par la compagnie Chap ‘ de lune intitulé « Trio des mômes » (n’hésitez pas à regarder le teaser du spectacle sur Youtube).

Programme :

16h : Goûter

16h30 : Arrivée du Père Noël, cadeaux pour les enfants jusqu’à 10 ans.

17h30 : Spectacle le Trio des Mômes par la compagnie Chap ‘ de lune (durée 45 min)

18h30 : Un verre de l’amitié vous sera offert

Evènement sur inscription.

.

Rue des Charmilles Salle des fêtes de SAURAIS

Saurais 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-11 par CC Parthenay Gâtine