Veillée d’automne : contes, musiques et chants de Gâtine sous forme de veillée traditionnelle Rue des Charmilles Saurais, 14 octobre 2023, Saurais.

Saurais,Deux-Sèvres

Contes, musiques et chants de Gâtine sous forme de veillée traditionnelle avec gourmandises et buvette. Entrée gratuite.

Le conteur Philippe Dufour.

Le musicien Patrice Fréret et sa bande pour la musique et les chants.

Organisation de l’association Capella Bertrandi avec la participation du Comité des fêtes bertrandais pour la logistique gourmande..

2023-10-14 fin : 2023-10-14 . .

Rue des Charmilles Salle des fêtes de SAURAIS

Saurais 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Tales, music and songs from the Gâtine region in the form of a traditional evening with delicacies and refreshments. Free admission.

Storyteller Philippe Dufour.

Musician Patrice Fréret and his band for music and song.

Organized by the Capella Bertrandi association, with the Comité des fêtes bertrandais providing the gourmet logistics.

Cuentacuentos, música y canciones de la región de Gâtine en forma de velada tradicional con delicias y refrescos. Entrada gratuita.

Cuentacuentos Philippe Dufour.

El músico Patrice Fréret y su banda para la música y las canciones.

Organizado por la asociación Capella Bertrandi, con el Comité des fêtes bertrandais a cargo de la comida y la bebida.

Märchen, Musik und Gesang aus Gâtine in Form einer traditionellen Nachtwache mit Leckereien und Getränken. Freier Eintritt.

Der Märchenerzähler Philippe Dufour.

Der Musiker Patrice Fréret und seine Band für die Musik und den Gesang.

Organisation des Vereins Capella Bertrandi mit Beteiligung des Comité des fêtes bertrandais für die Feinschmeckerlogistik.

Mise à jour le 2023-09-26 par CC Parthenay Gâtine