Initiation au breakdance Rue des Charmilles Saurais, 26 juillet 2023, Saurais.

Saurais,Deux-Sèvres

Initiation au breakdance

Initiation gratuite ouverte aux jeunes du territoire.

A partir de 6 ans.

Jauge limitée : activité sur inscription au 05 49 64 16 83.

2023-07-26 fin : 2023-07-26 17:00:00. EUR.

Rue des Charmilles Salle des fêtes de SAURAIS

Saurais 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Breakdance initiation

Free initiation open to local young people.

Ages 6 and up.

Limited capacity: registration required on 05 49 64 16 83

Iniciación al breakdance

Sesión gratuita de iniciación abierta a los jóvenes de la zona.

A partir de 6 años.

Aforo limitado: inscripción previa en el 05 49 64 16 83

Einführung in den Breakdance

Kostenlose Einführung, offen für Jugendliche aus dem Gebiet.

Ab einem Alter von 6 Jahren.

Begrenzte Teilnehmerzahl: Aktivität nach Anmeldung unter 05 49 64 16 83

