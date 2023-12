THÉÂTRE « IL ÉTAIT UN PETIT NAVIRE » Rue des Chanterelles Marolles-les-Braults, 21 janvier 2024, Marolles-les-Braults.

Marolles-les-Braults Sarthe

Début : 2024-01-21 15:00:00

fin : 2024-01-21 16:30:00

Passez un bon moment en compagnie du théâtre du Haut Maine !

Passez un bon moment en compagnie du théâtre du Haut Maine !

« Six personnages mystérieux sont bloqués sur une île par une grève de ferry. Ils ont tous une bonne raison pour vouloir regagner le continent au plus vite. Ils embarquent sur un bateau de pêche piloté par un passeur improvisé. Mais le prix à payer pour cette traversée sera plus élevé que prévu…

Une fable humoristique sur les travers de notre société. »

Une pièce de Jean-Pierre Martinez interprété par les comédiens de la troupe du « Théâtre du Haut Maine ».

Organisée par le Centre Culturel de Marolles-les-Braults.

Tarif : 5€

Rue des Chanterelles Salle Jean de la Fontaine

Marolles-les-Braults 72260 Sarthe Pays de la Loire



