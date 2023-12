CAUSERIE AUTOUR DU PATOIS SARTHOIS Rue des chanterelles Marolles-les-Braults Catégories d’Évènement: Marolles-les-Braults

2024-01-19 20:30:00

2024-01-19 21:30:00

Fernand Legeard, spécialiste du patois sarthois, vous conte la vie d’antan dans cette langue ancienne : anecdotes, petites blagues et conte au programme.

Entrée gratuite

Soirée organisée par le Centre Cultuel de Marolles-les-Braults .

