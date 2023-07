Course de bateaux – La mini-régate rue des Chanoines Rhinau, 5 août 2023, Rhinau.

Rhinau,Bas-Rhin

Qui a dit qu’il fallait une mer et des bateaux à moteur pour participer à une régate? Découvrez les petits bateaux fait par des grands et petits enfants, qui s’affrontent sur le Brunnwasser..

2023-08-05 fin : 2023-08-05 . EUR.

rue des Chanoines

Rhinau 67860 Bas-Rhin Grand Est



Who says you need a sea and motor boats to participate in a regatta? Discover the small boats made by big and small children, which compete on the Brunnwasser.

¿Quién dice que para participar en una regata hace falta mar y barcos a motor? Descubre las pequeñas embarcaciones construidas por niños grandes y pequeños, que compiten en el Brunnwasser.

Wer sagt, dass man ein Meer und Motorboote braucht, um an einer Regatta teilzunehmen? Entdecken Sie die kleinen Boote, die von großen und kleinen Kindern gebaut wurden und auf dem Brunnwasser gegeneinander antreten.

Mise à jour le 2023-07-12 par Office de tourisme du grand Ried