Exposition sur l’abeille noire du Pays Basque Rue des Cent Gardes Biarritz, 20 juillet 2023, Biarritz.

Biarritz,Pyrénées-Atlantiques

Découvrez dans les jardins de la Chapelle Impériale, l’exposition sur les abeilles noires du Pays Basque grâce à Abeilles & Cie.

Cette structure œuvre pour la sauvegarde de cette abeille via des actions de parrainage de ruche et de sensibilisation sur cet insecte pollinisateur si important pour la biodiversité.

A partir de 14h30, pendant la visite commentée de la Chapelle Impériale ..

Rue des Cent Gardes

Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



In the gardens of the Chapelle Impériale, discover the exhibition on the black bees of the Basque Country, thanks to Abeilles & Cie.

Abeilles & Cie works to protect the black bee by sponsoring hives and raising awareness of the importance of this pollinating insect for biodiversity.

From 2.30pm, during the guided tour of the Chapelle Impériale .

En los jardines de la Chapelle Impériale, descubra la exposición sobre las abejas negras del País Vasco gracias a Abeilles & Cie.

Abeilles & Cie trabaja para proteger a estas abejas mediante el apadrinamiento de colmenas y la sensibilización sobre la importancia de este insecto polinizador para la biodiversidad.

A partir de las 14.30 h, durante la visita guiada a la Chapelle Impériale .

Entdecken Sie in den Gärten der Chapelle Impériale die Ausstellung über die dunklen Bienen des Baskenlandes, die von Abeilles & Cie. organisiert wird.

Diese Organisation setzt sich für den Schutz dieser Biene ein, indem sie Patenschaften für Bienenstöcke übernimmt und das Bewusstsein für dieses für die Biodiversität so wichtige Bestäubungsinsekt schärft.

Ab 14.30 Uhr, während der Führung durch die Kaiserkapelle .

