ATELIER DE CONFECTION DE BALLES DE JONGLAGE Rue des Casernes Lodève, 2 août 2023, Lodève.

Lodève,Hérault

Dans le Cadre des Quartiers d’été, Il est proposé un atelier de confection de balles de jonglage ouvert à toutes et tous,

dans lequel sera mis à disposition du public du matériel pour cela.

Bien sûr il sera aussi possible de jongler..

2023-08-02 17:00:00 fin : 2023-08-02 20:00:00. .

Rue des Casernes

Lodève 34700 Hérault Occitanie



As part of Quartiers d’été, a juggling ball workshop open to all,

where juggling equipment will be made available to the public.

Of course, juggling will also be possible.

Como parte del evento Quartiers d’été, un taller de fabricación de pelotas de malabares abierto a todos,

en el que se pondrá a disposición del público material para hacer malabares.

Por supuesto, también podrá hacer malabares.

Im Rahmen des Quartiers d’été wird ein Workshop zur Herstellung von Jonglierbällen angeboten, der für alle offen ist,

in diesem Rahmen werden Materialien zur Verfügung gestellt.

Natürlich wird es auch möglich sein, zu jonglieren.

