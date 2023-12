Foire aux jouets Rue des Canadiens Gueures, 1 décembre 2023, Gueures.

Gueures,Seine-Maritime

Venez faire vos cadeaux de noël éco-responsable à la foire aux jouets de Gueures !.

2023-12-03 08:00:00 fin : 2023-12-03 18:00:00. .

Rue des Canadiens Salle des deux vallées

Gueures 76730 Seine-Maritime Normandie



Come and make your eco-responsible Christmas gifts at the Gueures toy fair!

¡Ven a comprar tus regalos de Navidad ecorresponsables a la feria del juguete de Gueures!

Kommen Sie und machen Sie Ihre umweltfreundlichen Weihnachtsgeschenke auf der Spielzeugmesse in Gueures!

Mise à jour le 2023-11-28 par Office de Tourisme Terroir de Caux