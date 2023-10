EXPOSITION PEINTURES Rue des Calquières Langogne, 3 octobre 2023, Langogne.

Langogne,Lozère

Exposition peintures « Expression picturale et autoportraits ».

Œuvres des résidents du Foyer de Vie L’ Arc en Ciel…..

2023-10-03 fin : 2023-10-27 12:00:00. EUR.

Rue des Calquières

Langogne 48300 Lozère Occitanie



Painting exhibition « Pictorial expression and self-portraits ».

works by residents of the Foyer de Vie L’ Arc en Ciel….

Exposición de pintura « Expresión pictórica y autorretratos ».

obras de los residentes del Foyer de Vie L’ Arc en Ciel….

Gemäldeausstellung « Expression picturale et autoportraits » (Malerischer Ausdruck und Selbstporträts).

werke von Bewohnern des Foyer de Vie L’ Arc en Ciel….

Mise à jour le 2023-10-04 par 48 – OT Langogne