CONCERT : HORS SAISON MUSICALE Rue des Cabarets Minerve, 15 octobre 2023, Minerve.

Minerve,Hérault

Concert à l’Eglise de Minerve avec Hélène Dusserre à la flûte et Médéric Debacq au basson sur les répertoires de Beethoven, Bach, Haendel….

Rue des Cabarets

Minerve 34210 Hérault Occitanie



Concert at the Eglise de Minerve with Hélène Dusserre on flute and Médéric Debacq on bassoon, featuring repertoire by Beethoven, Bach and Handel…

Concierto en la iglesia de Minerve con Hélène Dusserre a la flauta y Médéric Debacq al fagot sobre los repertorios de Beethoven, Bach, Haendel…

Konzert in der Kirche von Minerve mit Hélène Dusserre an der Flöte und Médéric Debacq am Fagott mit Repertoires von Beethoven, Bach, Händel…

