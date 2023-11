Avis de recherche d’anciens fouilleurs Rue des Berthons départementale 1 C Naintré, 24 mai 2024, Naintré.

Naintré,Vienne

2024 Anniversaire des 60 ans de fouilles organisées sur le site gallo-romain de Vieux Poitiers à Naintré par René FRITSCH Archéologue amateur.

En Mai 2024, une exposition sur les fouilleurs sera visible à Naintré.

Chaque ancien fouilleur pourra prendre contact pour évoquer les périodes de 1963 à 1987, puis 1955 à 2014..

2024-05-24 fin : 2024-05-24 18:00:00. .

Rue des Berthons départementale 1 C Théâtre du Vieux Poitiers

Naintré 86530 Vienne Nouvelle-Aquitaine



2024 Anniversary of 60 years of excavations at the Gallo-Roman site of Vieux Poitiers in Naintré by amateur archaeologist René FRITSCH.

In May 2024, an exhibition on the excavators will be held in Naintré.

Former diggers will be able to contact us to talk about the periods from 1963 to 1987, then 1955 to 2014.

2024 Aniversario de los 60 años de excavaciones organizadas en el yacimiento galo-romano de Vieux Poitiers en Naintré por René FRITSCH, arqueólogo aficionado.

En mayo de 2024 se celebrará en Naintré una exposición sobre los excavadores.

Todos los antiguos excavadores podrán ponerse en contacto para hablar de los periodos que van de 1963 a 1987, y después de 1955 a 2014.

2024 60-jähriges Jubiläum der Ausgrabungen, die von René FRITSCH, einem Amateurarchäologen, an der gallorömischen Stätte Vieux Poitiers in Naintré organisiert wurden.

Im Mai 2024 wird in Naintré eine Ausstellung über die Ausgräber zu sehen sein.

Jeder ehemalige Ausgräber kann Kontakt aufnehmen, um sich an die Zeit von 1963 bis 1987 und dann 1955 bis 2014 zu erinnern.

Mise à jour le 2023-11-09 par ACAP