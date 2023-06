CONCERT DE FAZAJ (GROOVE-FUSION) Rue des Belges 1940 Saint-Geniès-de-Fontedit, 9 juin 2023, Saint-Geniès-de-Fontedit.

Saint-Geniès-de-Fontedit,Hérault

À 19h : Concert gratuit de fin de résidence. Ces musiciens (5 personnes) ont passé une semaine au domaine pour travailler un répertoire précis. À 20h : Dégustation des vins du domaine, possibilité de dîner d’une saucisse grillée et d’un verre de vin, 5€ (saucisse+ verre de vin)..

2023-06-09 à ; fin : 2023-06-09 . .

Rue des Belges 1940

Saint-Geniès-de-Fontedit 34480 Hérault Occitanie



At 7pm: Free concert at the end of the residency. These musicians (5 people) spent a week at the domain to work on a specific repertoire. At 8pm: Wine tasting of the domain’s wines, possibility of a dinner of grilled sausage and a glass of wine, 5? (sausage + glass of wine).

A las 19:00: Concierto gratuito de fin de residencia. Estos músicos (5 personas) han pasado una semana en la finca para trabajar un repertorio específico. A las 20:00: Degustación de los vinos de la finca, posibilidad de cena de salchicha a la parrilla y copa de vino, 5 € (salchicha + copa de vino).

Um 19 Uhr: Kostenloses Konzert zum Abschluss der Residenz. Die Musiker (5 Personen) haben eine Woche auf dem Weingut verbracht, um ein bestimmtes Repertoire einzustudieren. Um 20 Uhr: Weinprobe auf dem Weingut, Abendessen mit gegrillter Wurst und einem Glas Wein, 5 Euro (Wurst + Glas Wein).

