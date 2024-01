RENCONTRE/DÉBAT ORDO AD CHAO Rue des Bassins Lespignan, vendredi 23 février 2024.

Lespignan Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-23 18:30:00

fin : 2024-02-23

Pour la sortie de son roman d’anticipation sociale Ordo Ad Chao, l’auteur et sociologue Yann Ramirez présentera l’ouvrage et invitera au débat sur le futur de la société et ses conséquences dont notre pouvoir d’adaptation.

Sur réservation.

Tout public.

Rue des Bassins

Lespignan 34710 Hérault Occitanie



