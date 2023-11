INUK, CONTES ARCTIQUES Rue des Bassins Lespignan, 20 décembre 2023, Lespignan.

Lespignan,Hérault

Les contes surgissent des improvisations de la contrebasse qui nous relient au tempo si particulier des peuples de l’arctique.

Des histoires atypiques, tantôt cocasses, tantôt profondes, qui nous plongent dans un imaginaire si lointain et qui pourtant nous parle au plus proche..

2023-12-20 11:00:00 fin : 2023-12-20 12:00:00. .

Rue des Bassins

Lespignan 34710 Hérault Occitanie



Tales emerge from the double bass’s improvisations, linking us to the distinctive tempo of the Arctic peoples.

Atypical stories, sometimes funny, sometimes profound, that plunge us into an imaginary world so far away yet so close to us.

Los cuentos surgen de las improvisaciones del contrabajo que nos conectan con el tempo tan especial de los pueblos del Ártico.

Historias atípicas, a veces divertidas, a veces profundas, que nos sumergen en un mundo imaginario tan lejano y a la vez tan cercano.

Die Geschichten entspringen den Improvisationen des Kontrabasses, die uns mit dem ganz besonderen Tempo der arktischen Völker verbinden.

Untypische Geschichten, mal komisch, mal tiefgründig, die uns in eine Fantasie eintauchen lassen, die so weit entfernt ist und doch zu uns spricht, die uns am nächsten ist.

Mise à jour le 2023-11-09 par OT LA DOMITIENNE