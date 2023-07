Fête du Singe en Hiver Rue des Bains Villerville, 28 octobre 2023, Villerville.

Villerville,Calvados

Chaque année, l’anniversaire du film « Un singe en hiver » est célébré à Villerville avec des animations et un feu d’artifice tiré depuis la plage, exactement comme dans la fin du film.

Tourné en grande partie dans le village en 1962 avec Jean Gabin et Jean-Paul Belmondo, le réalisateur Henri Verneuil s’est inspiré du roman éponyme d’Antoine Blondin paru en 1959.

La mémoire du film contribue toujours et avec nostalgie à l’histoire de Villerville, renommé « Tigreville » dans le roman, puis dans le film. On retrouve dans le village des affiches géantes de scènes du film, des totems indiquant des anecdotes de tournage, ou une caricature des deux compères accoudés au fameux « Cabaret Normand »..

Rue des Bains

Villerville 14113 Calvados Normandie



Every year, the anniversary of the film « A Monkey in Winter » is celebrated in Villerville with entertainment and a fireworks display from the beach, exactly as the film ends.

The film was largely shot in the village in 1962 with Jean Gabin and Jean-Paul Belmondo. The director Henri Verneuil was inspired by Antoine Blondin’s novel of the same name published in 1959.

The memory of the film still contributes nostalgically to the history of Villerville, renamed « Tigreville » in the novel and then in the film. Giant posters of scenes from the film can be found in the village, as well as totems indicating anecdotes from the filming, or a caricature of the two accomplices leaning against the famous « Cabaret Normand ».

Todos los años se celebra en Villerville el aniversario de la película « Un singe en hiver » con animaciones y un castillo de fuegos artificiales desde la playa, tal y como termina en la película.

Rodada en gran parte en el pueblo en 1962 con Jean Gabin y Jean-Paul Belmondo, el director Henri Verneuil se inspiró en la novela homónima de Antoine Blondin de 1959.

El recuerdo de la película sigue contribuyendo con nostalgia a la historia de Villerville, rebautizada « Tigreville » en la novela y luego en la película. En el pueblo se pueden encontrar carteles gigantes de escenas de la película, así como tótems que indican anécdotas del rodaje, o una caricatura de los dos compañeros apoyada en el famoso « Cabaret Normand ».

Jedes Jahr wird in Villerville das Jubiläum des Films « Ein Affe im Winter » mit Veranstaltungen und einem Feuerwerk gefeiert, das vom Strand aus abgefeuert wird, genau wie im Ende des Films.

Der Regisseur Henri Verneuil, der den Großteil des Films 1962 mit Jean Gabin und Jean-Paul Belmondo in dem Dorf drehte, ließ sich von dem gleichnamigen Roman von Antoine Blondin inspirieren, der 1959 erschienen war.

Die Erinnerung an den Film trägt noch immer und mit Nostalgie zur Geschichte von Villerville bei, das im Roman und später im Film in « Tigreville » umbenannt wurde. Im Dorf findet man riesige Poster mit Szenen aus dem Film, Totempfähle mit Anekdoten von den Dreharbeiten oder eine Karikatur von den beiden Freunden, die sich im berühmten « Cabaret Normand » aneinander lehnen.

