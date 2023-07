Braderie des commerçants Rue des Bains Trouville-sur-Mer, 19 août 2023, Trouville-sur-Mer.

Trouville-sur-Mer,Calvados

Envie de chiner et trouver des trésors ? Alors rendez-vous le samedi 19 août pour le Grand déballage des commerçants !

Organisé par l’Association CAP Trouville..

2023-08-19 fin : 2023-08-19 . .

Rue des Bains

Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie



Looking for bargains and treasures? Then join us on Saturday August 19 for the Grand déballage des commerçants!

Organized by the CAP Trouville Association.

¿Busca gangas y tesoros? Acérquese el sábado 19 de agosto al Grand déballage des commerçants

Organizado por la Asociación CAP Trouville.

Lust auf Trödeln und Schätze finden? Dann treffen Sie sich am Samstag, den 19. August, zum Grand déballage des commerçants!

Organisiert von der Association CAP Trouville.

