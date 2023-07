Exposition de peintures à l’huile et pastels secs Rue des Augustins Mortemart Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Mortemart Exposition de peintures à l’huile et pastels secs Rue des Augustins Mortemart, 31 juillet 2023, Mortemart. Mortemart,Haute-Vienne Venez découvrir les œuvres de Valérie Combette..

2023-07-31 fin : 2023-08-21 . EUR.

Rue des Augustins

Mortemart 87330 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Come and discover the works of Valérie Combette. Venga a descubrir las obras de Valérie Combette. Kommen Sie und entdecken Sie die œuvres von Valérie Combette.

