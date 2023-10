Gratiféria Rue des Augustins Loudun, 4 novembre 2023, Loudun.

Loudun,Vienne

Apportez ce que vous voulez… ou rien ! Repartez avec ce que vous voulez… ou pas ! Ouvert à tous – Buvette et restauration sur place.

2023-11-04 fin : 2023-11-04 18:00:00. .

Rue des Augustins

Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Bring what you want… or nothing! Leave with what you want… or not! Open to all – refreshments and food on site

Trae lo que quieras… ¡o nada! Váyase con lo que quiera… ¡o no! Abierto a todos – refrescos y comida in situ

Bringen Sie mit, was Sie wollen … oder nichts! Gehen Sie mit dem, was Sie wollen, nach Hause… oder auch nicht! Offen für alle – Getränke und Essen vor Ort

