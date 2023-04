ARCHÉOLOGIE > VILLAGES GALLO-ROMAINS Rue des ateliers Colombelles Catégories d’Évènement: Calvados

Calvados . Grâce à une sélection d’oeuvres du Musée numérique, partez à la découverte de cette science parfois méconnue et des trésors qu’elle a permis de révéler !

Hache polie de la Préhistoire, villages gallo-romains ou encore fibules mérovingiennes, vous plongerez au coeur des collections du musée d’archéologie nationale de Saint-Germain-en-Laye.

microfolie@colombelles.fr +33 2 52 56 96 82

