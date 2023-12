Présentation de la carte Rue des Arts Aubusson, 19 juin 2024 15:30, Aubusson.

Aubusson,Creuse

Après un « tour du monde », le Centre de ressources – Bibliothèque des Arts André Chandernagor [CRBAC] de la Cité internationale de la tapisserie et la Médiathèque Creuse Grand Sud vous invitent à découvrir le Royaume-Uni à travers les yeux de J.R.R. Tolkien, en vous proposant un cycle d’animations gratuit tourné vers le public familial tout au long de l’année !

Après avoir passé une année à cartographier le Royaume-Uni à la façon de J.R.R. Tolkien, découvrons ensemble le résultat. Présentation de la carte du Royaume-Uni suivie d’un moment festif composé d’un quiz sur la littérature et culture britannique.

Entrée libre. Tout public..

2024-06-19 fin : 2024-06-19 . EUR.

Rue des Arts

Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine



After a « world tour », the Centre de ressources – Bibliothèque des Arts André Chandernagor [CRBAC] of the Cité internationale de la tapisserie and the Médiathèque Creuse Grand Sud invite you to discover the United Kingdom through the eyes of J.R.R. Tolkien, by offering a free cycle of events aimed at families throughout the year!

After spending a year mapping the UK in the style of J.R.R. Tolkien, let’s discover the results together. Presentation of the map of the United Kingdom, followed by a festive moment featuring a quiz on British literature and culture.

Free admission. Open to all.

Tras una « vuelta al mundo », el Centre de ressources – Bibliothèque des Arts André Chandernagor [CRBAC] de la Cité internationale de la tapisserie y la Médiathèque Creuse Grand Sud le invitan a descubrir el Reino Unido a través de los ojos de J.R.R. Tolkien, con una serie de actos gratuitos dirigidos a las familias durante todo el año

Después de pasar un año cartografiando el Reino Unido al estilo de J.R.R. Tolkien, descubramos juntos el resultado. Presentación del mapa del Reino Unido, seguida de un momento festivo con un concurso sobre literatura y cultura británicas.

Entrada gratuita. Todos los públicos.

Nach einer « Weltreise » laden Sie das Centre de ressources – Bibliothèque des Arts André Chandernagor [CRBAC] der Cité internationale de la tapisserie und die Médiathèque Creuse Grand Sud ein, das Vereinigte Königreich mit den Augen von J.R.R. Tolkien zu entdecken

Nachdem wir ein Jahr damit verbracht haben, das Vereinigte Königreich in der Art von J.R.R. Tolkien zu kartografieren, wollen wir nun gemeinsam das Ergebnis entdecken. Präsentation der Karte des Vereinigten Königreichs, gefolgt von einem Quiz über die britische Literatur und Kultur.

Der Eintritt ist frei. Für alle Altersgruppen.

Mise à jour le 2023-12-02 par OT Aubusson-Felletin