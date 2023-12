4ème atelier : Monuments Rue des Arts Aubusson, 10 avril 2024 15:30, Aubusson.

Aubusson,Creuse

Après un « tour du monde », le Centre de ressources – Bibliothèque des Arts André Chandernagor [CRBAC] de la Cité internationale de la tapisserie et la Médiathèque Creuse Grand Sud vous invitent à découvrir le Royaume-Uni à travers les yeux de J.R.R. Tolkien, en vous proposant un cycle d’animations gratuit tourné vers le public familial tout au long de l’année !

Ateliers « Carte du Royaume-Uni »

Création d’une carte du Royaume-Uni dans le style de la carte de la Terre du milieu, monde imaginaire de J.R.R. Tolkien, dessinée par Christopher Tolkien. Réalisation en laine feutrée, découpage et coloriage.

Dès 7 ans. Gratuit sur inscription..

2024-04-10 fin : 2024-04-10 . EUR.

Rue des Arts

Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine



After a « world tour », the Centre de ressources – Bibliothèque des Arts André Chandernagor [CRBAC] of the Cité internationale de la tapisserie and the Médiathèque Creuse Grand Sud invite you to discover the United Kingdom through the eyes of J.R.R. Tolkien, by offering a free cycle of events aimed at families throughout the year!

Map of the UK » workshops

Create a map of the United Kingdom in the style of the map of Middle-earth, J.R.R. Tolkien’s imaginary world, drawn by Christopher Tolkien. Creation in felted wool, cutting and coloring.

Ages 7 and up. Free with registration.

Tras una « vuelta al mundo », el Centre de ressources – Bibliothèque des Arts André Chandernagor [CRBAC] de la Cité internationale de la tapisserie y la Médiathèque Creuse Grand Sud le invitan a descubrir el Reino Unido a través de los ojos de J.R.R. Tolkien, con una serie de actos gratuitos dirigidos a las familias durante todo el año

Talleres « Mapa del Reino Unido

Crea un mapa del Reino Unido al estilo del mapa de la Tierra Media, el mundo imaginario de J.R.R. Tolkien, dibujado por Christopher Tolkien. Realizado en lana de fieltro, recortado y coloreado.

A partir de 7 años. Gratis previa inscripción.

Nach einer « Weltreise » laden Sie das Centre de ressources – Bibliothèque des Arts André Chandernagor [CRBAC] der Cité internationale de la tapisserie und die Médiathèque Creuse Grand Sud ein, das Vereinigte Königreich mit den Augen von J.R.R. Tolkien zu entdecken

Workshops « Karte des Vereinigten Königreichs

Erstellung einer Karte des Vereinigten Königreichs im Stil der Karte von Mittelerde, der Fantasiewelt von J.R.R. Tolkien, die von Christopher Tolkien gezeichnet wurde. Herstellung aus gefilzter Wolle, Ausschneiden und Ausmalen.

Ab 7 Jahren. Kostenlos nach Anmeldung.

Mise à jour le 2023-12-02 par OT Aubusson-Felletin