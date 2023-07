FESTIVAL – Musique à la Source rue des Arts Aubusson, 5 août 2023, Aubusson.

Aubusson,Creuse

Cette année encore, c’est dans le cadre prestigieux de la Cité internationale de la tapisserie que se tiendra une Masterclass de Pierre Hantaï au clavecin..

2023-08-05 fin : 2023-08-05 . .

rue des Arts

Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Once again this year, the prestigious Cité Internationale de la Tapisserie will host a Masterclass with Pierre Hantaï on harpsichord.

Un año más, en el prestigioso marco de la Cité Internationale de la Tapisserie, Pierre Hantaï impartirá una Masterclass de clave.

Auch in diesem Jahr findet im prestigeträchtigen Rahmen der Cité internationale de la tapisserie eine Masterclass mit Pierre Hantaï am Cembalo statt.

