LES COMÉDIES MUSICALES LA TOURNÉE OFFICIELLE Rue des artistes Amnéville, 28 novembre 2024 20:00, Amnéville.

Amnéville,Moselle

Après deux tournées à succès en 2022 et 2023, LES COMÉDIES MUSICALES reviennent pour une nouvelle série de dates événement en 2024 !

Démarrée en janvier 2022, cette aventure réunit sur scène les plus grandes stars des comédies musicales pour vous interpréter en solo, en duo, en trio ou en collégiale les plus grands tubes des comédies musicales françaises et internationales.

100% en live avec leurs musiciens.. Tout public

Jeudi 2024-11-28 20:00:00 fin : 2024-11-28 . 29 EUR.

Rue des artistes

Amnéville 57360 Moselle Grand Est



After two successful tours in 2022 and 2023, LES COMÉDIES MUSICALES return for a new series of event dates in 2024!

Launched in January 2022, this adventure brings together the greatest stars of musicals to perform the greatest hits of French and international musicals, solo, in duo, trio or collegiate.

100% live with their musicians.

Tras dos exitosas giras en 2022 y 2023, LES COMÉDIES MUSICALES regresan para una nueva serie de eventos en 2024

Lanzada en enero de 2022, esta aventura reúne sobre el escenario a las grandes estrellas de los musicales para interpretar los grandes éxitos de los musicales franceses e internacionales en actuaciones en solitario, en dúo, en trío o en grupo.

100% en directo con sus músicos.

Nach zwei erfolgreichen Tourneen in den Jahren 2022 und 2023 kehren LES COMÉDIES MUSICALES im Jahr 2024 mit einer neuen Reihe von Eventterminen zurück!

Dieses im Januar 2022 gestartete Abenteuer bringt die größten Musicalstars auf die Bühne, um Ihnen als Solist, Duo, Trio oder Kollegium die größten Hits aus französischen und internationalen Musicals vorzutragen.

100% live mit ihren Musikern.

