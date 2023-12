CONCERT EDDY DE PRETTO Rue des artistes Amnéville, 3 décembre 2023, Amnéville.

Amnéville,Moselle

Eddy de Pretto signe son grand retour ! Deux ans après son dernier album “À TOUS LES B TARDS”, certifié disque d’or, le chanteur revient avec “CRASH CŒUR”, nouvel album à paraître le 17 novembre. Auteur, compositeur et interprète, l’artiste a toujours eu une vision claire de ses envies, du studio à la scène en passant par l’image. Avec ce nouvel opus, il explore le moindre de ses désirs, des sonorités R’n’B à des textes à la fois crus et écorchés.

En résultent 12 titres ambitieux et percutants, dont l’héritage musical résonnera chez celles et ceux qui ont grandi à l’aube des années 2000. Fier de ses nombreuses casquettes (il est également metteur en scène, directeur artistique et producteur), il prouve qu’il est bien plus qu’un chanteur de variété, mais un artiste pop aux multiples facettes. Eddy de Pretto sera en tournée dans toute la France en 2024.. Tout public

Rue des artistes

Amnéville 57360 Moselle Grand Est



Eddy de Pretto makes a comeback! Two years after his last album, À TOUS LES B TARDS, certified gold, the singer is back with a new album, CRASH C?UR, to be released on November 17. Author, composer and performer, the artist has always had a clear vision of his desires, from studio to stage to image. With this new opus, he explores the slightest of his desires, from R?n?B sounds to raw, raw lyrics.

The result is 12 ambitious, hard-hitting tracks, whose musical heritage will resonate with those who grew up at the dawn of the 2000s. Proud of his many hats (he is also a stage director, artistic director and producer), he proves that he is much more than a variety singer, but a multi-faceted pop artist. Eddy de Pretto will be touring France in 2024.

¡Eddy de Pretto está de vuelta! Dos años después de su último álbum, À TOUS LES B TARDS, certificado disco de oro, el cantante regresa con CRASH CœUR, un nuevo álbum que saldrá a la venta el 17 de noviembre. Autor, compositor e intérprete, el artista siempre ha tenido una visión clara de lo que quiere hacer, desde el estudio hasta el escenario y más allá. Con este nuevo opus, explora hasta el más mínimo de sus deseos, desde sonidos R&B hasta letras crudas y descarnadas.

El resultado son 12 temas ambiciosos y contundentes cuya herencia musical resonará entre quienes crecieron en los albores de la década de 2000. Orgulloso de sus muchos sombreros (también es director de escena, director artístico y productor), demuestra que es mucho más que un cantante de variedades, sino un artista pop polifacético. Eddy de Pretto estará de gira por Francia en 2024.

Eddy de Pretto meldet sich zurück! Zwei Jahre nach seinem letzten Album « À TOUS LES B TARDS », das mit Gold ausgezeichnet wurde, meldet sich der Sänger mit seinem neuen Album « CRASH C?UR » zurück, das am 17. November erscheinen wird. Als Autor, Komponist und Interpret hatte der Künstler schon immer eine klare Vorstellung von seinen Wünschen, vom Studio über die Bühne bis hin zu den Bildern. Mit seinem neuen Opus erkundet er jeden seiner Wünsche, von R?n?B-Klängen bis hin zu Texten, die gleichzeitig roh und zerschunden sind.

Das Ergebnis sind 12 ehrgeizige und eindringliche Titel, deren musikalisches Erbe bei denjenigen nachhallen wird, die in den frühen 2000er Jahren aufgewachsen sind. Er ist stolz auf seine vielen Hüte (er ist auch Regisseur, künstlerischer Leiter und Produzent) und beweist, dass er mehr als nur ein Schlagersänger ist, sondern ein Popkünstler mit vielen Facetten. Eddy de Pretto wird 2024 in ganz Frankreich auf Tournee gehen.

Mise à jour le 2023-10-11 par DESTINATION AMNEVILLE