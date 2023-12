CONCERT DAVID HALLYDAY Rue des artistes Amnéville, 4 décembre 2023, Amnéville.

Amnéville,Moselle

En décembre 2017 Johnny nous quitte, en laissant derrière lui des millions de fans orphelins de leur Idole…

Un seul homme peut revendiquer la légitimité et le talent pour rallumer le feu sur scène et remettre le nom « HALLYDAY » dans le cœur de millions de fans. Artiste unique au talent immense, multi-récompensé et estimé de tous, il a composé «SANG POUR SANG», l’album le plus vendu de son père qui scellera leur réconciliation.

Cet artiste, cet homme, ce fils, c’est : DAVID HALLYDAY !

REQUIEM POUR UN FOU : L’EVENEMENT DE L’ANNÉE

Un spectacle unique en son genre, deux heures de musique qui permettront de découvrir sur scène les répertoires mêlés des deux artistes, la vision unique d’un fils sur l’œuvre de son père, comme un pacte. Un spectacle hors du temps où il est question de filiation, de transmission, et d’amour…

REQUIEM POUR UN FOU, un show sang pour sang HALLYDAY.

CE SPECTACLE NOUS L’ATTENDIONS TOUS, IL VA ENFIN DEVENIR RÉALITÉ !. Tout public

Dimanche 2024-11-17 18:00:00 fin : 2024-11-17 . .

Rue des artistes

Amnéville 57360 Moselle Grand Est



In December 2017 Johnny left us, leaving behind millions of fans orphaned by their Idol?

Only one man can claim the legitimacy and talent to rekindle the fire on stage and put the name « HALLYDAY » back into the hearts of millions of fans. A unique artist of immense talent, multi-awarded and esteemed by all, he composed « SANG POUR SANG », his father?s best-selling album, which sealed their reconciliation.

This artist, this man, this son is: DAVID HALLYDAY!

REQUIEM POUR UN FOU: THE EVENT OF THE YEAR

A one-of-a-kind show, two hours of music featuring the two artists? combined repertoires on stage, a son?s unique vision of his father?s work, like a pact. A timeless show about filiation, transmission and love?

REQUIEM POUR UN FOU, a blood for blood HALLYDAY show.

WE’VE ALL BEEN WAITING FOR THIS SHOW, AND NOW IT’S ABOUT TO BECOME A REALITY!

En diciembre de 2017 Johnny nos dejó, dejando a millones de fans huérfanas de su ¿ídolo?

Solo un hombre puede reivindicar la legitimidad y el talento para reavivar el fuego en el escenario y volver a poner el nombre de « HALLYDAY » en el corazón de millones de fans. Artista único de inmenso talento, multipremiado y estimado por todos, compuso « SANG POUR SANG », el álbum más vendido de su padre, que selló su reconciliación.

¡Este artista, este hombre, este hijo es: DAVID HALLYDAY!

REQUIEM POUR UN FOU: EL ACONTECIMIENTO DEL AÑO

Un espectáculo único, dos horas de música que pondrán sobre el escenario los repertorios combinados de los dos artistas, y la visión única de un hijo sobre la obra de su padre, como un pacto. Un espectáculo intemporal sobre la filiación, la transmisión y el amor?

REQUIEM POUR UN FOU, un espectáculo de HALLYDAY de sangre por sangre.

TODOS ESPERÁBAMOS ESTE ESPECTÁCULO, ¡Y POR FIN SE VA A HACER REALIDAD!

Im Dezember 2017 ist Johnny von uns gegangen und hat Millionen von Fans als Waisen ihres Idols zurückgelassen

Es gibt nur einen Mann, der die Legitimität und das Talent besitzt, das Feuer auf der Bühne neu zu entfachen und den Namen « HALLYDAY » wieder in die Herzen von Millionen von Fans zu bringen. Der mehrfach preisgekrönte, hochgeschätzte und einzigartige Künstler mit immensem Talent schrieb « SANG POUR SANG », das meistverkaufte Album seines Vaters, das ihre Versöhnung besiegelte.

Dieser Künstler, dieser Mann, dieser Sohn ist: DAVID HALLYDAY!

REQUIEM FÜR EINEN VERRÜCKTEN: DAS EREIGNIS DES JAHRES

Eine in ihrer Art einzigartige Show, zwei Stunden Musik, die es ermöglicht, das gemischte Repertoire der beiden Künstler auf der Bühne zu entdecken, die einzigartige Vision eines Sohnes auf das Werk seines Vaters, wie ein Pakt. Ein zeitloses Spektakel, in dem es um Abstammung, Weitergabe und Liebe geht?

REQUIEM POUR UN FOU, eine Blut-für-Blut-Show HALLYDAY.

WIR HABEN ALLE AUF DIESE SHOW GEWARTET, JETZT WIRD SIE ENDLICH WIRKLICHKEIT!

Mise à jour le 2023-11-30 par DESTINATION AMNEVILLE