CONCERT SHAKA PONK Rue des artistes Amnéville, 26 octobre 2024, Amnéville.

« Après plusieurs années d’absence, 2023 marquera le grand retour de Shaka Ponk. Des shows de pure énergie, Punk et Rock n’Roll dans plus de 40 salles à travers toute la France. Cette fois, ne les ratez sous aucun prétexte car ce sera… THE FINAL FUCKED UP TOUR ! ». Tout public

Samedi 2024-10-26 20:00:00 fin : 2024-10-26 . .

Rue des artistes

Amnéville 57360 Moselle Grand Est



« After an absence of several years, 2023 marks the return of Shaka Ponk. Shows of pure energy, punk and rock n?roll in over 40 venues across France. This time, don’t miss them under any circumstances, because this will be? THE FINAL FUCKED UP TOUR!

« Tras varios años de ausencia, 2023 marca el regreso de Shaka Ponk. Espectáculos de pura energía, punk y rock n?roll en más de 40 salas de toda Francia. Esta vez, no te los pierdas bajo ningún concepto, porque esta será? ¡LA ÚLTIMA GIRA JODIDA!

« Nach mehreren Jahren der Abwesenheit wird 2023 das große Comeback von Shaka Ponk stattfinden. Pure Energie, Punk und Rock’n’Roll in mehr als 40 Hallen in ganz Frankreich. Dieses Mal dürfen Sie sie unter keinen Umständen verpassen, denn es wird ? THE FINAL FUCKED UP TOUR! »

