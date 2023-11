CONCERT VITAA LA TOURNÉE Rue des artistes Amnéville, 25 octobre 2024, Amnéville.

Amnéville,Moselle

Près de 3 millions d’albums vendus dans le monde, des centaines de dates en France et à l’international, des hits en rafale, VITAA est l’une des artistes les plus populaires de notre génération avec + de 5 millions de fans sur les réseaux sociaux et plus d’1 milliard de vues sur YouTube. Après 15 ans de carrière, VITAA s’apprête à entamer un nouveau chapitre musical.

Dans la continuité de sa fabuleuse épopée menée en duo avec Slimane et leur album évènement Versus, une tournée des Zéniths sold out qui les a menés sur la scène de la Défense Arena, c’est en solo que la suite se dessine pour VITAA.

Pour son cinquième album solo qui sortira à l’automne, VITAA a fait le pari de revenir à un propos plus intimiste et personnel. Intitulé « Charlotte », de son prénom, cet album se veut aborder la dualité de la carrière immense qu’elle connaît, succès et échecs, couplés à une vie de femme, désormais maman, qui a gagné en maturité et qui pose un regard sincère et froid sur le monde actuel et ses angoisses futures.

Le premier extrait, « Charlotte », disponible le mercredi 24 mai, pose l’introduction poignante et dénudée d’un projet phare dans la discographie d’une artiste qui a marqué le paysage musical français de ces 15 dernières années.. Tout public

Vendredi 2024-10-25 20:00:00

Rue des artistes

Amnéville 57360 Moselle Grand Est



With nearly 3 million albums sold worldwide, hundreds of dates in France and abroad, and hits aplenty, VITAA is one of the most popular artists of our generation, with over 5 million fans on social networks and over 1 billion views on YouTube. After a 15-year career, VITAA is about to embark on a new musical chapter.

Following on from their fabulous duet with Slimane and their eventful album Versus, a sold-out Zenith tour which took them to the stage of La Défense Arena, VITAA is now ready to go solo.

For their fifth solo album, due out this autumn, VITAA have decided to return to a more intimate, personal approach. Entitled « Charlotte », after her first name, the album is intended to address the duality of her immense career – successes and failures – coupled with the life of a woman, now a mother, who has gained in maturity and takes a sincere, cold look at the world today and her future anxieties.

The first single, « Charlotte », available on Wednesday May 24, sets the poignant, stripped-back introduction to a landmark project in the discography of an artist who has left her mark on the French musical landscape over the past 15 years.

Con casi 3 millones de álbumes vendidos en todo el mundo, cientos de fechas en Francia y en el extranjero, y un flujo constante de éxitos, VITAA es uno de los artistas más populares de nuestra generación, con más de 5 millones de fans en las redes sociales y más de 1.000 millones de visitas en YouTube. Tras 15 años en el mundo de la música, VITAA está a punto de embarcarse en un nuevo capítulo musical.

Tras su fabuloso dúo con Slimane y su álbum de referencia Versus, una gira Zeniths con todas las entradas agotadas que les llevó al escenario del Arena La Défense, VITAA se dispone a lanzarse en solitario.

Para su quinto álbum en solitario, que saldrá en otoño, VITAA ha decidido volver a un estilo más íntimo y personal. Titulado « Charlotte », como su nombre de pila, el álbum pretende explorar la dualidad de su inmensa carrera -éxitos y fracasos- unida a la vida de una mujer, ahora madre, que ha crecido en madurez y echa una mirada sincera y fría al mundo actual y a sus angustias de cara al futuro.

El primer single, « Charlotte », disponible el miércoles 24 de mayo, es una conmovedora y despojada introducción a un proyecto que marca un hito en la discografía de una artista que ha dejado su impronta en el panorama musical francés durante los últimos 15 años.

Mit fast 3 Millionen verkauften Alben weltweit, Hunderten von Auftritten in Frankreich und international und Hits am laufenden Band ist VITAA eine der beliebtesten Künstlerinnen unserer Generation mit über 5 Millionen Fans in den sozialen Netzwerken und über 1 Milliarde Aufrufen auf YouTube. Nach 15 Jahren im Musikgeschäft schlägt VITAA nun ein neues Kapitel auf.

Nach ihrem fabelhaften Duett mit Slimane und ihrem Event-Album Versus, einer ausverkauften Zenith-Tournee, die sie auf die Bühne der Défense Arena führte, geht es für VITAA nun solo weiter.

Für ihr fünftes Soloalbum, das im Herbst erscheinen wird, hat sich VITAA vorgenommen, zu einem intimeren und persönlicheren Thema zurückzukehren. Das Album, das nach ihrem Vornamen « Charlotte » benannt ist, soll sich mit der Dualität ihrer immensen Karriere befassen, mit Erfolgen und Misserfolgen, gepaart mit einem Leben als Frau, die nun Mutter ist, reifer geworden ist und einen ehrlichen und kalten Blick auf die heutige Welt und ihre Zukunftsängste wirft.

Die erste Singleauskopplung, « Charlotte », die am Mittwoch, den 24. Mai veröffentlicht wird, stellt die ergreifende und entblößte Einleitung eines Vorzeigeprojekts in der Diskografie einer Künstlerin dar, die die französische Musiklandschaft in den letzten 15 Jahren geprägt hat.

