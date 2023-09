SPORT HARLEM GLOBETROTTERS Rue des artistes Amnéville, 24 mars 2024, Amnéville.

Amnéville,Moselle

La success story des Harlem Globetrotters® en France continue et n’est pas prête de s’arrêter !

Après une tournée triomphale dans toute la France en 2023, ils seront de retour à Paris en 2024, pour deux Accor Arena.

Légendes mondiales du basketball, les Harlem Globetrotters® parcourent les continents depuis plus de 90 ans pour vous faire découvrir un spectacle sportif et humoristique unique en son genre. Ne manquez pas ce match aux allures de show à l’américaine. A vivre en famille.

LE MAGIC PASS :

Grâce aux Magic Pass, vous aurez la possibilité de rencontrer les joueurs avant la rencontre, échanger et prendre des photos avec eux mais aussi participer à divers ateliers. Un moment ultra privilégié avec les stars du basket !. Tout public

Dimanche 2024-03-24 18:00:00 fin : 2024-03-24 . 35.5 EUR.

Rue des artistes

Amnéville 57360 Moselle Grand Est



The Harlem Globetrotters® success story in France continues, with no end in sight!

After a triumphant tour of France in 2023, they will be back in Paris in 2024, for two Accor Arenas.

World basketball legends, the Harlem Globetrotters® have been touring the world for over 90 years, bringing you a unique sports and comedy show. Don’t miss this American-style show. A family experience.

THE MAGIC PASS :

Thanks to Magic Passes, you’ll be able to meet the players before the match, chat and take photos with them, as well as take part in various workshops. An ultra-privileged moment with the stars of basketball!

La historia de éxito de los Harlem Globetrotters® en Francia continúa, ¡y no hay final a la vista!

Tras una gira triunfal por Francia en 2023, volverán a París en 2024, para dos Accor Arenas.

Leyendas del baloncesto mundial, los Harlem Globetrotters® llevan más de 90 años recorriendo el mundo para ofrecerle un espectáculo deportivo y humorístico único. No se pierda este espectáculo al estilo americano. Para toda la familia.

EL PASE MÁGICO :

Gracias al Magic Pass, podrá conocer a los jugadores antes del partido, charlar y hacerse fotos con ellos, además de participar en diversos talleres. ¡Un momento muy especial con las estrellas del baloncesto!

Die Erfolgsgeschichte der Harlem Globetrotters® in Frankreich geht weiter und ist noch lange nicht zu Ende!

Nach einer triumphalen Tournee durch ganz Frankreich im Jahr 2023 werden sie 2024 wieder nach Paris zurückkehren und zwei Accor Arenas bespielen.

Als weltweite Basketball-Legenden reisen die Harlem Globetrotters® seit über 90 Jahren durch die Kontinente, um Ihnen eine einzigartige sportliche und humorvolle Show zu bieten. Verpassen Sie nicht dieses Spiel, das an eine Show im amerikanischen Stil erinnert. Ein Erlebnis für die ganze Familie.

DER MAGIC PASS :

Dank des Magic Pass haben Sie die Möglichkeit, die Spieler vor dem Spiel zu treffen, sich mit ihnen auszutauschen und Fotos zu machen, aber auch an verschiedenen Workshops teilzunehmen. Ein ganz besonderer Moment mit den Basketballstars!

Mise à jour le 2023-09-20 par DESTINATION AMNEVILLE