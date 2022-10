Visite d’atelier – Semaine du tourisme économique et des savoir-faire Rue des Artisans Mesquer Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Mesquer

Visite d’atelier – Semaine du tourisme économique et des savoir-faire Rue des Artisans, 4 novembre 2022, Mesquer. Visite d’atelier – Semaine du tourisme économique et des savoir-faire 4 et 5 novembre Rue des Artisans

Entrée: 2.50

Stéphane conçoit et réalise des meubles, des cuisines en bois massif, des créations sur mesure ainsi que des tableaux artistiques en utilisant plusieurs essences européennes afin de jouer avec les… Rue des Artisans ZA de Kergoulinet 44420 Mesquer Mesquer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire Stéphane conçoit et réalise des meubles, des cuisines en bois massif, des créations sur mesure ainsi que des tableaux artistiques en utilisant plusieurs essences européennes afin de jouer avec les couleurs naturelles de chaque variété. La finition est réalisée avec de l’huile dure bio.

Visite de 30 min

Groupe de 5 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-04T10:00:00+01:00

2022-11-05T18:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Mesquer Autres Lieu Rue des Artisans Adresse ZA de Kergoulinet 44420 Mesquer Ville Mesquer lieuville Rue des Artisans Mesquer Departement Loire-Atlantique

Rue des Artisans Mesquer Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mesquer/

Visite d’atelier – Semaine du tourisme économique et des savoir-faire Rue des Artisans 2022-11-04 was last modified: by Visite d’atelier – Semaine du tourisme économique et des savoir-faire Rue des Artisans Rue des Artisans 4 novembre 2022 Mesquer Rue des Artisans Mesquer

Mesquer Loire-Atlantique