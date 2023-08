Brocante et bourses aux jouets Rue des Arloings Creuzier-le-Vieux Catégories d’Évènement: Allier

Creuzier-le-Vieux Brocante et bourses aux jouets Rue des Arloings Creuzier-le-Vieux, 1 octobre 2023, Creuzier-le-Vieux. Creuzier-le-Vieux,Allier Brocante en extérieur et bourse aux jouets à l’intérieur de la salle des fêtes.

2023-10-01 06:00:00 fin : 2023-10-01 18:00:00. .

Rue des Arloings complexe Jean Claude Tuloup

Creuzier-le-Vieux 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Outdoor flea market and toy fair inside the village hall Mercadillo al aire libre y feria del juguete en el interior del ayuntamiento Flohmarkt im Freien und Spielzeugbörse im Inneren des Festsaals

