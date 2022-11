Balfolk de l’ACE 49 Rue des Arènes, Doué-en-Anjou (49)

Prix libre

avec Bulles d’Airs et Les Frogs Rue des Arènes, Doué-en-Anjou (49) Rue des Arènes, 49700 Doué-en-Anjou, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/38661 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] L’ACE 49, après deux années de pause, vous repropose son traditionnel Balfolk. RDV à 20h30 pour danser avec Les Frogs et Bulles d’Airs à Doué la Fontaine ( Halles des Arènes). Buvette et pop-corn sur place ! source : événement Balfolk de l’ACE 49 publié sur AgendaTrad

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-19T20:30:00+01:00

2022-11-20T00:30:00+01:00

Lieu Rue des Arènes, Doué-en-Anjou (49) Adresse Rue des Arènes, 49700 Doué-en-Anjou, France

