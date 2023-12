Concert du groupe vocal FreeSongs Rue des Arcades Monflanquin, 1 décembre 2023, Monflanquin.

Monflanquin,Lot-et-Garonne

Cet ensemble est composé de 12 chanteurs d’origine villeneuvoise ou agenaise qui ont souhaité se rassembler il y a plus de 10 ans pour partager ensemble leur passion du chant polyphonique. Le haut niveau de chacun des choristes leur permet de proposer un ensemble de grande qualité reconnu dans le département et bien au-delà.

Leur approche du chant choral qui se veut moderne et dynamique suscite de l’émotion à chacune de leur apparition. Ils savent communiquer leur plaisir de chanter ensemble à travers des arrangements subtils et délicats qui mettent en valeur des harmonies que seul le mélange des voix permet. Leur répertoire en grande partie anglo-saxon reprend des standards de la musique pop..

2023-12-16 fin : 2023-12-16 . EUR.

Rue des Arcades Salle des Consuls

Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



The ensemble is made up of 12 singers from Villeneuve and Agen, who decided to get together over 10 years ago to share their passion for polyphonic singing. The high level of each chorister enables them to offer a high quality ensemble recognized in the department and far beyond.

Their modern, dynamic approach to choral singing evokes emotion at every performance. They know how to communicate the pleasure of singing together through subtle, delicate arrangements that bring out the harmonies that only the blending of voices can achieve. Their largely Anglo-Saxon repertoire includes pop music standards.

El conjunto está formado por 12 cantantes de Villeneuve y Agen que decidieron reunirse hace más de 10 años para compartir su pasión por el canto polifónico. El alto nivel de cada uno de los cantantes les ha permitido formar un conjunto de gran calidad, reconocido en todo el departamento y mucho más allá.

Su enfoque moderno y dinámico del canto coral evoca la emoción en cada actuación. Saben comunicar el placer de cantar juntos a través de arreglos sutiles y delicados que ponen de relieve las armonías que sólo la mezcla de voces puede lograr. Su repertorio, mayoritariamente anglosajón, incluye estándares de la música pop.

Dieses Ensemble besteht aus 12 Sängern aus Villeneuve und Agen, die sich vor mehr als 10 Jahren zusammengefunden haben, um gemeinsam ihre Leidenschaft für den polyphonen Gesang zu teilen. Das hohe Niveau jedes einzelnen Chorsängers ermöglicht es ihnen, ein qualitativ hochwertiges Ensemble anzubieten, das in der Region und weit darüber hinaus anerkannt ist.

Ihre moderne und dynamische Herangehensweise an den Chorgesang weckt bei jedem ihrer Auftritte Emotionen. Sie verstehen es, ihre Freude am gemeinsamen Singen durch subtile und delikate Arrangements zu vermitteln, die Harmonien hervorheben, die nur durch die Mischung der Stimmen möglich sind. Ihr Repertoire ist größtenteils angelsächsisch und umfasst Standards der Popmusik.

Mise à jour le 2023-11-27 par OT Coeur de Bastides