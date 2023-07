THÉÂTRE DE VERDURE 2 SPECTACLES Rue des Angles Vagney, 16 juillet 2023, Vagney.

A 17h : jeu théâtral MAIS OU EST DONC…? par la Cie Le Plateau Ivre ; à 18h théâtre SOUDAIN, CHUTES ET ENVOLS par la Cie du Bredin. Tout public

Dimanche 2023-07-16 17:00:00 fin : 2023-07-16 19:30:00. 10 EUR.

Rue des Angles Théâtre de Verdure

Vagney 88120 Vosges Grand Est



5 p.m.: theatrical play MAIS OU EST DONC…? by Cie Le Plateau Ivre; 6 p.m. theater SOUDAIN, CHUTES ET ENVOLS by Cie du Bredin

17.00 horas: MAIS OU EST DONC…? de la Cie Le Plateau Ivre; 18.00 horas: SOUDAIN, CHUTES ET ENVOLS de la Cie du Bredin

Um 17 Uhr: Theaterspiel MAIS OUST EST DONC…? von der Cie Le Plateau Ivre; um 18 Uhr Theater SOUDAIN, CHUTES ET ENVOLS von der Cie du Bredin

